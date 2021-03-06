В Армении проходит массовый протест за отставку Пашиняна

В столице Армении Ереване в субботу, 6 марта, проходит очередной массовый митинг против главы правительства страны Никола Пашиняна. Демонстранты собрались у расположенного вдали от центра города здания Минобороны, чтобы выразить свою поддержку начальнику Главного штаба ВС Онику Гаспаряну.

Как сообщается, на акцию протеста пришло около тысячи человек. Участники акции выступают с заявлениями в поддержку армии, Гаспаряна и против правления Пашиняна. После митинга они намерены направиться на проспект Баграмяна в центре Еревана, где продолжаются акции оппозиции против главы правительства.

Обстановка в Армении резко обострилась 25 февраля после того, как Главный штаб ВС выпустил заявление с требованием отставки Пашиняна и правительства. Это заявление последовало после того, как 24 февраля президент Армении Армен Саркисян подписал указ об освобождении Тирана Хачатряна с должности первого заместителя начальника главного штаба ВС Армении.