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В Армении проходит массовый протест за отставку Пашиняна

Новина українською → Ереван, Суббота 06 марта 2021 18:06
В Армении проходит массовый протест за отставку Пашиняна Фото: протест в Армении (armenpress.am)
Автор: Андрей Козловский

В столице Армении Ереване в субботу, 6 марта, проходит очередной массовый митинг против главы правительства страны Никола Пашиняна. Демонстранты собрались у расположенного вдали от центра города здания Минобороны, чтобы выразить свою поддержку начальнику Главного штаба ВС Онику Гаспаряну.

Об этом сообщает "Новости Армения".

Как сообщается, на акцию протеста пришло около тысячи человек. Участники акции выступают с заявлениями в поддержку армии, Гаспаряна и против правления Пашиняна. После митинга они намерены направиться на проспект Баграмяна в центре Еревана, где продолжаются акции оппозиции против главы правительства.

Обстановка в Армении резко обострилась 25 февраля после того, как Главный штаб ВС выпустил заявление с требованием отставки Пашиняна и правительства. Это заявление последовало после того, как 24 февраля президент Армении Армен Саркисян подписал указ об освобождении Тирана Хачатряна с должности первого заместителя начальника главного штаба ВС Армении.

Напомним, администрация Пашиняна заявила, что президент России Владимир Путин поддержал действующего премьера Армении на фоне протестов в стране.

Добавим, Пашинян исключил возможность побега из Армении за попытку военного переворота

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