ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Пашинян исключает побег из Армении после попытки переворота

Новина українською → Ереван, Четверг 25 февраля 2021 12:39
Пашинян исключает побег из Армении после попытки переворота Фото: Никол Пашинян (facebook com nikol pashinyan)
Автор: РБК-Украина

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не намерен покидать страну после попытки военного переворота. До этого несколько Telegram-каналов сообщили, что якобы борт №1 привели в готовность, чтобы вывезти его из страны.

Об этом он заявил на митинге своих сторонников, передает armeniasputnik.am.

"Я никуда не собирался и не собираюсь уезжать. Моя семья тоже здесь. Вы сейчас убедитесь в этом. Они (члены семьи, - ред.) сейчас придут сюда", - отметил Пашинян.

Отметим, сегодня Генеральный штаб Вооруженных сил Армении потребовал от него уйти в отставку, заявив, что Пашинян ведет государство к опасной грани. Это стало реакцией на увольнение первого замначальника Генштаба Тирана Хачатряна.

В ответ Пашинян заявил о попытке военного переворота и инициировал увольнение начальника Генштаба Оника Гаспаряна.

Напомним, на сегодняшнем митинге армянский премьер уже заверил, что армия полностью подчиняется ему, а опасность военного переворота находится под контролем. Кроме того, он назвал требование военных "эмоциональным заявлением", а также считает, что к этим словам не стоит относиться слишком строго.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Армения военные Никол Пашинян
NEWS
Пашинян заявил о попытке военного переворота в Армении
Пашинян заявил о попытке военного переворота в Армении
DAILY
Бег на месте. Что мешает переговорам с МВФ и есть ли у власти план "Б"
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Бег на месте. Что мешает переговорам с МВФ и есть ли у власти план "Б"