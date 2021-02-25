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Путин выразил поддержку Пашиняну на фоне протестов в Армении

Новина українською → Киев, Четверг 25 февраля 2021 19:55
Путин выразил поддержку Пашиняну на фоне протестов в Армении Фото: Никол Пашинян (facebook.com Mir24TV)
Автор: Дмитрий Левицкий

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня вечером провел телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным. Беседа состоялась на фоне акций протеста в Ереване против Пашиняна.

Об этом сообщили пресс-служба Пашиняна и пресс-служба Кремля.

Как заявили в Ереване, в ходе телефонного разговора Путин выразил поддержку "законным властям Армении", а также выразил надежду на скорейшую нормализацию ситуации.

В Кремле же не приводят таких заявлений, но говорят, что Путин высказался за "сохранение порядка и спокойствия в Армении" и урегулирование ситуации в рамках закона.

"Глава России призвал все стороны к сдержанности", - добавили в Кремле.

Напомним, сегодня Пашинян заявил о попытке военного переворота в Армении. Это произошло после того, как Генеральный штаб Вооруженных сил Армении потребовал отставки правительства вместе с Пашиняном.

Как писало РБК-Украина, на митинге своих сторонников Пашинян исключил возможность побега из Армении из-за попытки военного переворота. Так, премьер Армении отреагировал на заявления местных СМИ о том, что его самолет готов вылететь из страны.

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Новости Украины Политика Владимир Путин протест Армения Никол Пашинян
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