В Армении предложили посредничество между Украиной и Россией

Армения может стать посредником между Украиной и Россией для стабилизации отношений и урегулирования конфликта. Об этом заявил вице-спикер парламента Армении Ален Симонян, передают местные СМИ.

В частности, по его мнению, россияне и украинцы являются "родными братьями".

"Армения даже может быть определенным мостом. Мы должны делать все возможное, чтобы эту проблему быстрее решить. Я считаю россиян и украинцев родными братьями", - сказал Симонян.

При этом он уточнил, решение должно быть взаимоприемлемым для обеих сторон.

"Чтобы ни одна сторона не осталась в обиде. То же самое нужно сделать с Арменией и Азербайджаном, Нагорным Карабахом и Азербайджаном", - добавил он.

Напомним, сегодня президент России Владимир Путин заявил, что Россия ни на кого не собирается нападать и на сегодня нет никакой российской угрозы.

"Все прекрасно понимают, что Россия ни на кого не собирается нападать, российская угроза - выдумка", - заявил он.

Кроме того, Путин также заявил, что несогласованные с самопровозглашенными Донецкой и Луганской "народными республиками" украинские законы заведут ситуацию в тупик.