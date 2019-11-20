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В Армении предложили посредничество между Украиной и Россией

Новости » Политика     20.11.2019 - 15:58
В Армении предложили посредничество между Украиной и Россией
Фото: вице-спикер парламента Армении Ален Симонян (sodrugestvo.info)

Вице-спикер парламента Армении назвал россиян и украинцев братьями

Армения может стать посредником между Украиной и Россией для стабилизации отношений и урегулирования конфликта. Об этом заявил вице-спикер парламента Армении Ален Симонян, передают местные СМИ.

В частности, по его мнению, россияне и украинцы являются "родными братьями".

"Армения даже может быть определенным мостом. Мы должны делать все возможное, чтобы эту проблему быстрее решить. Я считаю россиян и украинцев родными братьями", - сказал Симонян.

При этом он уточнил, решение должно быть взаимоприемлемым для обеих сторон.

"Чтобы ни одна сторона не осталась в обиде. То же самое нужно сделать с Арменией и Азербайджаном, Нагорным Карабахом и Азербайджаном", - добавил он.

Напомним, сегодня президент России Владимир Путин заявил, что Россия ни на кого не собирается нападать и на сегодня нет никакой российской угрозы.

"Все прекрасно понимают, что Россия ни на кого не собирается нападать, российская угроза - выдумка", - заявил он.

Кроме того, Путин также заявил, что несогласованные с самопровозглашенными Донецкой и Луганской "народными республиками" украинские законы заведут ситуацию в тупик.

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