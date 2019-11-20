У Вірменії запропонували посередництво між Україною і Росією

Фото: віце-спікер парламенту Вірменії Ален Симонян (sodrugestvo.info)

Віце-спікер парламенту Вірменії назвав росіян та українців братами

Вірменія може стати посередником між Україною та Росією для стабілізації відносин та врегулювання конфлікту. Про це заявив віце-спікер парламенту Вірменії Ален Симонян, передають місцеві ЗМІ.

Зокрема, на його думку, росіяни та українці є "рідними братами".

"Вірменія навіть може бути певним мостом. Ми повинні робити все можливе, щоб цю проблему якнайшвидше вирішити. Я вважаю росіян і українців рідними братами", - сказав Симонян.

При цьому він уточнив, рішення має бути взаємоприйнятним для обох сторін.

"Щоб жодна сторона не залишилася в образі. Те ж саме потрібно зробити з Вірменією та Азербайджаном, Нагорним Карабахом і Азербайджаном", - додав він.

Нагадаємо, сьогодні президент Росії Володимир Путін заявив, що Росія ні на кого не збирається нападати і на сьогодні немає жодної російської загрози.

"Всі чудово розуміють, що Росія ні на кого не збирається нападати, російська загроза - вигадка", - заявив він.

Крім того, Путін також заявив, що неузгоджені з самопроголошеними Донецькою та Луганською "народними республіками" українські закони заведуть ситуацію в глухий кут.