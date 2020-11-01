В Армении оценили шансы отправки в Карабах миротворцев по предложению США

Фото: Вагаршак Арутюнян (rus.azatutyun.am)

Главный советник премьер-министра Армении Вагаршак Арутюнян считает маловероятным размещение в Нагорном Карабахе скандинавских миротворцев. Ранее такой вариант предложили в США.

Об этом Арутюнян сказал в интервью Общественному телевидению Армении

"Я предполагаю, что это просто предложение, не вероятное сегодня с точки зрения реализации… Но это предложение, скажем так", - сказал он.

Арутюнян добавил, что важнейшей задачей с точки зрения других государств является формат и состав миротворческих сил, так как через миротворческие силы реализуются интересы разных стран.

"В 1994 году, когда при посредничестве РФ было подписано соглашение о прекращении огня, мы были согласны на ввод российских миротворцев, азербайджанская сторона, даже тогда, когда турецкий фактор не был таким значительным, заявила, что выступает за присутствие наблюдателей ОБСЕ", - заявил советник премьера Армении.

Напомним, ранее помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что в Нагорном Карабахе, где идут бои между Арменией и Азербайджаном, могли бы присутствовать миротворцы из скандинавских стран.

По его словам, ни одна из стран, входящих в Минскую группу ОБСЕ, не может отправить своих миротворцев в зону конфликта в Нагорном Карабахе. Турция также не может выполнять роль миротворца, ведь это не будет иметь значения для Армении.

Как писало РБК-Украина, ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил за введение в зону нагорно-карабахского конфликта российских миротворцев. Однако Россия является сопредседателем Минской группы ОБСЕ.

Кроме этого, президент Турции Реджеп Эрдоган предложил президенту России Владимиру Путину совместно решить конфликт между Арменией и Азербайджаном.