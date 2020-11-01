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У Вірменії оцінили шанси відправки в Карабах миротворців за пропозицією США

Нагірний Карабах, Неділя 01 листопада 2020 08:23
У Вірменії оцінили шанси відправки в Карабах миротворців за пропозицією США
Фото: Вагаршак Арутюнян (ukr.azatutyun.am)
Автор: Максим Зайченко

Головний радник прем'єр-міністра Вірменії Вагаршак Арутюнян вважає малоймовірним розміщення в Нагірному Карабасі скандинавських миротворців. Раніше такий варіант запропонували США.

Про це Арутюнян сказав в інтерв'ю Громадському телебаченню Вірменії

"Я припускаю, що це просто пропозиція, не ймовірно сьогодні з точки зору реалізації... Але це пропозиція, скажімо так", - сказав він.

Арутюнян додав, що найважливішим завданням з точки зору інших держав є формат і склад миротворчих сил, оскільки через миротворчі сили реалізуються інтереси різних країн.

"У 1994 році, коли за посередництва РФ було підписано угоду про припинення вогню, ми були згодні на введення російських миротворців, азербайджанська сторона, навіть тоді, коли турецький чинник не був таким значним, заявила, що виступає за присутність спостерігачів ОБСЄ", - заявив радник прем'єра Вірменії.

Нагадаємо, раніше помічник президента США з національної безпеки Роберт О'Брайен заявив, що в Нагірному Карабасі, де йдуть бої між Вірменією та Азербайджаном, могли б бути присутніми миротворці зі скандинавських країн.

За його словами, жодна з країн, що входять до Мінської групи ОБСЄ, не може відправити своїх миротворців у зону конфлікту в Нагірному Карабасі. Туреччина також не може виконувати роль миротворця, адже це не буде мати значення для Вірменії.

Як писало РБК-Украина, раніше прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян виступив за введення в зону нагірно-карабахського конфлікту російських миротворців. Однак Росія є співголовою Мінської групи ОБСЄ.

Крім цього, президент Туреччини Реджеп Ердоган запропонував президенту Росії Володимиру Путіну спільно вирішити конфлікт між Вірменією та Азербайджаном.

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