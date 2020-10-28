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Эрдоган предложил Путину совместно решить конфликт в Нагорном Карабахе

Анкара, Среда 28 октября 2020 12:59
Эрдоган предложил Путину совместно решить конфликт в Нагорном Карабахе
Фото: Реджеп Эрдоган (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Президент Турции Реджеп Эрдоган предложил президенту России Владимиру Путину совместно решить конфликт в Нагорном Карабахе. Лидеры Турции и России провели накануне переговоры.

Об этом Эрдоган заявил во время выступления в парламенте Турции, передает Reuters.

"Мы провели хорошие переговоры с Путиным. Подробно обсудили Карабах. Мы сказали: давайте уже закончим это все на Кавказе. Хотите, мы сообща сделаем шаги, поговорим со сторонами. Но сейчас нам важно четко решить: будем мы урегулировать проблему или же нет", - заявил Эрдоган.

Напомним, с утра 26 октября в Нагорном Карабахе вступило в силу третье перемирие. Об этом Азербайджан и Армения договорились во время переговоров в США.

При этом с утра 26 октября стороны начали обвинять друг друга в нарушении перемирия. В итоге премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что усилия США по установлению перемирия в Карабахе потерпели неудачу.

Ранее Пашинян выступал за введение российских миротворцев в Нагорный Карабах. Он считает, что у РФ хорошие отношения и с Азербайджаном, и с Арменией.

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Новости Украины Политика Владимир ПутинНагорный КарабахРеджеп Тайип Эрдоган

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