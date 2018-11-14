В Армении открыли дело против "дочки" "Газпрома"

Фото: "Газпром Армения" (armenia.gazprom.ru)

Компанию подозревают в неуплате налогов в особо крупных размерах

ЗАО "Газпром Армения", которая принадлежит российскому газовому компании, подозревают в неуплате налогов в особо крупных размерах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Новости Армении".

Комитет государственных доходов Армении сообщил, что в ходе проверок был выявлен ряд нарушений и случаи невыполнения налоговых обязательств в особо крупных размерах. В частности, компания в 2016 и 2017 годах представила ложные данные в расчетах НДС и налога на прибыль, в результате чего налоговые обязательства были рассчитаны неправильно - на несколько миллиардов драмов (национальная валюта) меньше положенного.

Также о злоупотреблениях свидетельствуют также данные сравнительного исследования, совершенного по части потерь газа, а также объемов природного газа, поставляемого автомобильным газонаполнительным компрессорным станциям.

На основе материалов возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205 Уголовного кодекса Армении. Осуществляются все необходимые следственные и процессуальные действия для уточнения размера ущерба, нанесенного государству российской компанией, а также выявления случаев коррупции в сфере потребления природного газа.

Напомним, суд в Швейцарии по требованию НАК "Нафтогаз Украины" о взыскании с "Газпрома" 2,56 млрд долларов постановил запретить компаниям "Северный поток" и "Северный поток 2" любые выплаты в адрес российской компании.