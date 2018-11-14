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У Вірменії відкрили справу проти "дочки" "Газпрому"

Новини » Суспільство    14.11.2018 - 16:10
У Вірменії відкрили справу проти "дочки" "Газпрому"
Фото: "Газпром Вірменія" (armenia.gazprom.ru)

Компанію підозрюють у несплаті податків в особливо великих розмірах

ЗАТ "Газпром Вірменія", яка належить російському газовому компанії, підозрюють у несплаті податків в особливо великих розмірах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Новини Вірменії".

Комітет державних доходів Вірменії повідомив, що в ході перевірок було виявлено ряд порушень та випадки невиконання податкових зобов'язань в особливо великих розмірах. Зокрема, компанія в 2016 і 2017 роках представила неправдиві дані в розрахунках ПДВ і податку на прибуток, в результаті чого податкові зобов'язання були розраховані неправильно - на кілька мільярдів драмів (національна валюта) менше належного.

Також про зловживання свідчать також дані порівняльного дослідження, здійсненого в частині втрат газу, а також обсягів природного газу, що постачається автомобільним газонаполнительным компресорних станцій.

На основі матеріалів порушено кримінальну справу за частиною 2 статті 205 Кримінального кодексу Вірменії. Провадяться всі необхідні слідчі та процесуальні дії для уточнення розміру збитків, завданих державі російською компанією, а також виявлення випадків корупції у сфері споживання природного газу.

Нагадаємо, суд у Швейцарії на вимогу НАК "Нафтогаз України" про стягнення з "Газпрому" 2,56 млрд доларів постановив заборонити компаніям "Північний потік" і "Північний потік 2" будь-які виплати на адресу російської компанії.

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