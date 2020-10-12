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В Армении назвали число погибших мирных жителей в Карабахе

Автор: Андрей Козловский

Глава Министерства иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян заявил о гибели 23 мирных жителей, убитых в результате обстрелов с азербайджанской стороны в Нагорном Карабахе. Еще 81 мирный житель получил ранения.

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Об этом Мнацаканян сообщил на совместной с главой МИД Российской Федерации Сергеем Лавровым пресс-конференции.

По словам армянского министра, в результате боевых действий почти 6 тысяч гражданских объектов были повреждены или уничтожены. Кроме того, были полностью разрушены 25 объектов энергетической инфраструктуры.

Напомним, обострение конфликта в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября. Баку и Ереван, оспаривающие принадлежность региона, возложили ответственность за эскалацию конфликта друг на друга.

Также в Армении заявили, что за последние сутки в боях в Нагорном Карабахе погибли 200 азербайджанских военных.

Кроме того, Мнацаканян заявлял, что Азербайджан не соблюдает режим перемирия в Нагорном Карабахе.

Также РБК-Украина писало, что азербайджанские войска взяли под контроль еще несколько населенных пунктов в Нагорном Карабахе.

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