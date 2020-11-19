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В Армении назначили нового главу МИД

Автор: Андрей Козловский

В Армении назначили нового главу Министерства иностранных дел. Им стал Ара Айвазян.

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Об этом сообщает армянское "Радио Свобода".

Как сообщается, новому министру 51 год. До этого дипломат был послом Армении в Мексике, Коста-Рике, Кубе, Гондурасе, Гватемале и Панаме.

Напомним, 16 ноября пресс-секретарь Министерства иностранных дел Армении Анна Нагдалян сообщила, что глава ведомства Зограб Мнацаканян подал заявление об отставке. Премьер-министр страны Никол Пашинян принял ее, однако что стало причиной такого решения пока не сообщается.

Также РБК-Украина сообщало, что Никол Пашинян подписал совместное заявление с президентами Азербайджана и России о прекращение войны в Карабахе.

После этого в Ереване начались массовые антиправительственные протесты, однако Пашинян заявил, что не собирается подавать в отставку. Он считает себя главным ответственным за ситуацию в Нагорном Карабахе.

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