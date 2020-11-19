ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У Вірменії призначили нового голову МЗС

Автор: Андрій Козловський

У Вірменії призначили нового голову Міністерства закордонних справ. Ним став Ара Айвазян.

Популярні новини

Про це повідомляє вірменське "Радіо Свобода".

Як повідомляється, новому міністру 51 рік. До цього дипломат був послом Вірменії у Мексиці, Коста-Риці, Кубі, Гондурасі, Гватемалі й Панамі.

Нагадаємо, 16 листопада Прессекретар Міністерства закордонних справ Вірменії Анна Нагдалян повідомила, що голова відомства Зограб Мнацаканян подав заяву про відставку. Прем’єр-міністр країни Нікол Пашинян прийняв її, однак що стало причиною такого рішення наразі не повідомляється.

Також РБК-Україна повідомляло, що Нікол Пашинян підписав спільну заяву з президентами Азербайджану і Росії про припинення війни в Карабасі.

Після цього в Єревані почалися масові антиурядові протести, однак Пашинян заявив, що не збирається подавати у відставку. Він вважає себе головним відповідальним за ситуацію в Нагірному Карабасі.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Армения