У Вірменії призначили нового голову МЗС

У Вірменії призначили нового голову Міністерства закордонних справ. Ним став Ара Айвазян.

Про це повідомляє вірменське "Радіо Свобода".

Як повідомляється, новому міністру 51 рік. До цього дипломат був послом Вірменії у Мексиці, Коста-Риці, Кубі, Гондурасі, Гватемалі й Панамі.

Нагадаємо, 16 листопада Прессекретар Міністерства закордонних справ Вірменії Анна Нагдалян повідомила, що голова відомства Зограб Мнацаканян подав заяву про відставку. Прем’єр-міністр країни Нікол Пашинян прийняв її, однак що стало причиною такого рішення наразі не повідомляється.

Також РБК-Україна повідомляло, що Нікол Пашинян підписав спільну заяву з президентами Азербайджану і Росії про припинення війни в Карабасі.

Після цього в Єревані почалися масові антиурядові протести, однак Пашинян заявив, що не збирається подавати у відставку. Він вважає себе головним відповідальним за ситуацію в Нагірному Карабасі.