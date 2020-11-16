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Глава МИД Армении подал в отставку

Понедельник 16 ноября 2020 16:07
Глава МИД Армении подал в отставку
Фото: Зограб Мнацаканян (voskanapat.info)
Автор: Андрей Козловский

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Армении Анна Нагдалян сообщила, что глава ведомства Зограб Мнацаканян подал заявление об отставке. Пока неизвестно, что стало причиной такого решения.

Об этом Анна Нагдалян сообщила на своей странице в Facebook.

Сегодня премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил во время выступления в парламенте в понедельник, что принял заявление министра, передает армянская служба "Радио Свобода".

Отметим, Зограб Мнацаканян был назначен министром иностранных дел Армении после Бархатной революции, 12 мая 2018 года.

Напомним, Никол Пашинян подписал совместное заявление с президентами Азербайджана и России прекращение войны в Карабахе.

После этого в Ереване начались массовые протесты. Представитель армянской оппозиционной партии "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян в ходе митинга на площади Свободы в центре Еревана заявил о создание "Комитета национального спасения".

Пашинян заявил, что не собирается подавать в отставку, однако он считает себя главным ответственным за ситуацию в Нагорном Карабахе.

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