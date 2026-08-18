АРМА заявило про хакерську атаку на тлі критики конкурсу IDS Ukraine: що відомо

Кібератака на сервери АРМА: що сталося

За словами тимчасово виконуючої обов'язки Голови АРМА Ярослави Максименко, хакерська атака відбулася напередодні завершення прийому заявок на конкурс з відбору управителя активів IDS Ukraine.

У відомстві пов'язують ці події з можливими спробами зірвати процедуру відбору та вказують на нібито наявність координованого інформаційного тиску за участі російського капіталу.

Максименко зазначила, що СБУ та НАБУ вже розслідують обставини зламу серверів та факти незаконного доступу до внутрішніх реєстрів Агентства.

Водночас в АРМА наголошують, що кібератака не вплине на перебіг конкурсу і відбір відбудеться у визначені законом строки.

Що говорять у IDS Ukraine

У групі компаній IDS Ukraine категорично відкинули будь-які натяки на причетність до подій навколо АРМА та закликали посадовців утримуватися від безпідставних закидів.

У компанії наголосили, що будь-які заяви чи звинувачення мають ґрунтуватися на офіційних результатах розслідувань правоохоронних органів, а не на припущеннях.

Також в IDS Ukraine зазначили, що компанія працює прозоро, відповідно до українського законодавства, забезпечує ринок продукцією, сплачує податки та підтримує економіку України і Сили оборони.

“Згадки нашого бренду в контексті хакерських атак чи хаотичних дій посадовців Агентства викликають лише здивування, адже подібні претензії позбавлені будь-якого логічного та фактичного підґрунтя”, - наголосили в компанії.

Окремо в компанії прокоментували заяву АРМА щодо перевірки фінансових показників та роботи підприємства загалом.

В IDS Ukraine зазначили, що не бачать логіки в проведенні чергової перевірки безпосередньо напередодні завершення конкурсу, однак готові до співпраці з контролюючими органами.

У компанії також наголосили, що вже проходили подібні аудити, за результатами яких доказів незаконної діяльності виявлено не було.

“Сподіваємося, що після цієї перевірки всі безпідставні закиди на адресу нашого бізнесу нарешті будуть остаточно відкинуті”, - заявили в IDS Ukraine.

АРМА під новою хвилею критики

Заяви АРМА про зовнішній тиск та кібератаки викликають запитання у профільних юристів і експертів ринку, особливо з огляду на зауваження до роботи самого Агентства.

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Фахівці звертають увагу на питання щодо дотримання процесуальних процедур, правових підстав для арешту активів, їхньої оцінки, а також прозорості конкурсу з відбору управителя IDS Ukraine.

У цьому контексті акцент АРМА на зовнішньому втручанні може зміщувати увагу від внутрішніх юридичних питань, які супроводжують конкурс. Водночас остаточну оцінку правомірності дій Агентства та обставин кібератаки мають надати компетентні органи.