АРМА заявила о хакерской атаке на фоне критики конкурса IDS Ukraine: что известно

Серверы Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами подверглись хакерской атаке на фоне конкурса по отбору управляющего активами IDS Ukraine.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт АРМА.
По словам временно исполняющей обязанности Главы АРМА Ярославы Максименко, хакерская атака состоялась накануне завершения приема заявок на конкурс по отбору управляющего активами IDS Ukraine.
В ведомстве связывают эти события с возможными попытками сорвать процедуру отбора и указывают на наличие координированного информационного давления с участием российского капитала.
Максименко отметила, что СБУ и НАБУ уже расследуют обстоятельства взлома серверов и факты незаконного доступа к внутренним реестрам Агентства.
В то же время, в АРМА отмечают, что кибератака не повлияет на ход конкурса и отбор состоится в определенные законом сроки.
В группе компаний IDS Ukraine категорически отвергли любые намеки на причастность к событиям вокруг АРМА и призвали чиновников воздерживаться от безосновательных упреков.
В компании подчеркнули, что любые заявления или обвинения должны быть основаны на официальных результатах расследований правоохранительных органов, а не на предположениях.
Также в IDS Ukraine отметили, что компания работает прозрачно, согласно украинскому законодательству, обеспечивает рынок продукцией, платит налоги и поддерживает экономику Украины и Силы обороны.
"Упоминания нашего бренда в контексте хакерских атак или хаотических действий чиновников Агентства вызывают лишь удивление, ведь подобные претензии лишены какой-либо логической и фактической подоплеки", - подчеркнули в компании.
Отдельно в компании прокомментировали заявление АРМА о проверке финансовых показателей и работе предприятия в целом.
В IDS Ukraine отметили, что не видят логики в проведении очередной проверки непосредственно в преддверии завершения конкурса, однако готовы к сотрудничеству с контролирующими органами.
В компании также подчеркнули, что уже проходили подобные аудиты, по результатам которых доказательств незаконной деятельности не было обнаружено.
"Надеемся, что после этой проверки все безосновательные упреки в адрес нашего бизнеса наконец-то будут окончательно отвергнуты", - заявили в IDS Ukraine.
Заявления АРМА о внешнем давлении и кибератаках вызывают вопросы у профильных юристов и экспертов рынка, особенно учитывая замечания к работе самого Агентства.
Специалисты обращают внимание на вопросы соблюдения процессуальных процедур, правовых оснований для ареста активов, их оценки, а также прозрачности конкурса по отбору управляющего IDS Ukraine.
В этом контексте упор АРМА на внешнем вмешательстве может смещать внимание от внутренних юридических вопросов, сопровождающих конкурс. В то же время окончательная оценка правомерности действий Агентства и обстоятельств кибератаки должны предоставить компетентные органы.
Напомним, ранее сообщалось, что ВАКС планирует проверить полномочия АРМА из-за иска акционера "Моршинской" IDS Ukraine, который может отменить управление Агентства всем активом.