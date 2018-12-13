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АРМА продлило поиск управляющего для "Межигорья"

Новости » Экономика    13.12.2018 - 21:49
АРМА продлило поиск управляющего для "Межигорья"
Фото: "Межигорье" (УНИАН)

Срок подачи заявок и документов на конкурс управляющего резиденции продлен

Нацагенство по розыску и менеджменту активами (АРМА) продлило срок подачи документов на конкурсный отбор управляющего резиденцией "Межигорье". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу АРМА.

Отмечается, что победитель в конкурсе на управляющего "Межигорья", в с. Новые Петровцы, Вышгородского района, будет иметь право на вознаграждение и возмещение расходов, которые он понесет в связи с управлением активами.

Компенсация расходов будет отсчитываться непосредственно из доходов от использования принятых в управление активов. При этом управляющий не имеет права отчуждать собственность. которой будет руководить. Прием документов на конкурс управителся продлится до 20 декабря 2018 года включительно.

Напомним, в июле 2018 года Печерский районный суд Киева передал в управление Нацагентству по розыску активов арестованную резиденцию "Межигорье", где проживал экс-президент Виктор Янукович.

Добавим, что Генпрокуратура с 2014 года расследует вероятное завладение госимуществом - комплексом зданий дома отдыха "Межигорье". В рамках уголовного производства подозрение уведомлена, в частности, экс-президенту Виктору Януковичу.

Ранее сообщалось, что ГПУ передала в суд дело о завладении объектами "Пуща-Водица" и "Межигорья".

"Межигорье" передали в управление государству ГПУ передала в суд дело о завладении объектами "Пуща-Водица" и "Межигорье"
Новости Украины Межигорьеуправление
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