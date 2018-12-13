АРМА продовжує пошук управителя для "Межигір'я"

Фото: "Межигір'я" (УНІАН)

Термін подання заявок та документів на конкурс управителя резиденції продовжено

Нацагенство з розшуку та менеджменту активами (АРМА) продовжило термін подання документів на конкурсний відбір управителя активами резиденції "Межигір’я". Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу АРМА.

Зазначається, що переможець у конкурсі на управителя "Межигір'я", що у с. Нові Петрівці, Вишгородського району, матиме право на винагороду та відшкодування витрат, яких він зазнає у зв’язку з управлінням активами.

Компенсація витрат буде відраховуватися безпосередньо з доходів від використання прийнятих в управління активів. При цьому управитель не матиме права відчужувати власність, якою керуватиме. Прийом документів на конкурс управителся триватиме до 20 грудня 2018 року включно.

Нагадаємо, у липні 2018 року Печерський районний суд Києва передав в управління Нацагентству з розшуку активів арештовану резиденцію "Межигір’я", де проживав екс-президент Віктор Янукович.

Додамо, що Генпрокуратура з 2014 року розслідує ймовірне заволодіння держмайном - комплексом будівель будинку відпочинку "Межигір’я". У рамках кримінального провадження підозра повідомлена, зокрема, екс-президенту Віктору Януковичу.

Раніше повідомлялось, що ГПУ передала до суду справу про заволодіння об'єктами "Пуща-Водиця" і "Межигір'я".