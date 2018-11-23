АРМА почало шукати управлінців для "Межигір'я"

Фото: Межигір'ї (РБК-Україна)

У АРМА пояснюють це тим, що відповідно до законодавства АРМА не може витрачати бюджетні кошти на утримання і обслуговування активів

Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів, шукає управлінців для резиденції "Межигір'я", де проживав екс-президент Віктор Янукович. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу АРМА.

"Управління активами здійснюється на умовах ефективності, а також збереження та збільшення їх вартості. Управитель має право на плату, а також на відшкодування необхідних витрат, понесених ним у зв'язку з управлінням активами, які відраховуються безпосередньо з доходів від використання прийнятих в управління активів. Керуючий не має права відчужувати активи, прийняті ним в управління", - відзначають в прес-службі.

Своє рішення про пошук управлінців в АРМА пояснюють тим, що відповідно до законодавства АРМА не може витрачати бюджетні кошти на утримання і обслуговування активів.

"Однак відповідні заходи можуть і повинні організовуватися керуючим, відібраних у порядку, встановленому законом, і оплачуватися винятково з доходів від управління, одержуваних керуючим у процесі комерційного використання активів", - зазначили в АРМА.

Раніше повідомлялося, що ГПУ передала в суд справа про заволодіння об'єктами "Пуща-Водиця" і "Межигір'я".