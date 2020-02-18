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АРМА відкрило доступ до реєстру арештованого майна

Новини » Суспільство     18.02.2020 - 15:41
АРМА відкрило доступ до реєстру арештованого майна
Ілюстративне фото з відкритих джерел)

Реєстр включає 2032 заарештованих активів

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) відкрило доступ до єдиного реєстру арештованого майна. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.

Повідомляється, що реєстр включає в себе дані про заарештованих в рамках кримінальних проваджень активах. На даний момент реєстр працює в тестовому режимі і включає в себе 2032 заарештованих активів.

"З грудня минулого року Реєстр знаходиться в дослідній експлуатації, передбачає його наповнення в тестовому режимі виключно наявної в АРМА інформацією про заарештованих активів, переданих в управління Агентства", - йдеться в повідомленні.

Планується, що реєстр буде наповнюватися інформацією в автоматичному режимі. Розглядається можливість початку роботи реєстру в штатному режимі.

Раніше РБК-Україна писало, що в грудні для громадян став доступний реєстр даних про обсяги зерна в елеваторах по всій території країни. Реєстр стане відкритим для громадян після підписання договору на роботу в цій системі.

Також повідомлялося, що в жовтні в Агентстві по розшуку та управління активами (АРМА) повідомили про зникнення документів про управління арештованим майном за місцем їх зберігання у відомстві. В агентстві заявляють, що їх хочуть дискредитувати під час аудиту.

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