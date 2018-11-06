В АРМА назвали условия запуска арестованных ТЭЦ Дубневичей во Львовской области

Фото: ТЭЦ в Львовской области ti-ukraine.org)

Новояворовска ТЭЦ почти готова к запуску, Новороздольскую ТЭЦ можно запустить до выходных

В Национальном агентстве по розыску и менеджменту активов (АРМА) назвали условия запуска Новояворовской и Новораздольской ТЭЦ (Львовская обл.). Об этом сегодня журналистам сообщил начальник управления по вопросам управления активами АРМА, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам представителя АРМА, Новояворовская и Новороздольськая ТЭЦ могут начать работу в течение нескольких дней при выполнении некоторых условий.

"По Новояворовской ТЭЦ - на сегодняшний момент материально ответственное лицо, директор (ООО "НПП "Энергия-Новояворовск", - ред.) Андрей Гнатуш со слов работников ТЭЦ дал в свое время команду - снять эти контроллеры и удалить с территории ТЭЦ. Это было осуществлено уже после того, как мы получили постановления об арестах, получили постановления о передаче управления, то есть понимая эти действия и последствия этих действий была дана команда... Это показания работников, на которых оказывается давление, чтобы они не выходили, не совершали никаких содействий - эти работники сообщили об этих обстоятельствах", - заявил он.

"На данный момент, по моей информации, Новояворовская ТЭЦ почти готова к тому, чтобы ее запустить. Поскольку эта ТЭЦ не в должном состоянии, она заброшена, она была приватизирована, а инвестиционные обязательства не выполнялись, и она не является на столько автоматизированной, как Новояворовская ТЭЦ. Если Новояворовская ТЭЦ - это день-два для запуска, то вопрос о Новороздольску - это плюс два-три дня. Для того, чтобы запустить Новояворовскую ТЭЦ, достаточно повернуть контроллеры. На сегодняшний момент ТЭЦ готова к тому, чтобы вставили эти контроллеры, провели тестирование соответствующими программистами, включили и пошло тепло", - добавил Резник.

Представитель АРМА подчеркнул, что в случае непредоставления необходимого оборудования, ведомство будет обращаться в ГСЧС и соответствующих министерств.

При этом, по его словам, Новороздольскую ТЭЦ можно запустить до выходных, поскольку она не требует специальной автоматизации, однако на предприятии есть проблема отсутствия работающего персонала. Что касается Новояворовской ТЭЦ, то ее штат заполнен почти полностью и в настоящее время проводится проверка оборудования, необходимого для ее пуска.

"Сразу в день, когда мы появились, они, то есть руководство этих двух ТЭЦ, получили приглашение принять участие в инвентаризации, в выяснении того, что есть на месте, просили выделить доверенных лиц или директоров, чтобы появились лично, однако они не появились", - отметил Резник.

В свою очередь директор ООО "НПП "Энергия-Новояворовск" Андрей Гнатуш заявил, что не получал никаких предложений от АРМА относительно проведения совместной инвентаризации оборудования Новояворовской ТЭЦ.

"Такие заявления очень удобно осуществлять, особенно если ты являешься неотъемлемой частью срыва отопительного сезона в двух городах. Сам управляющий к диалогу в принципе был принужден только при участии облгосадминистрации Львовской области. С 17 октября ТЭЦ города Новояворовск находится на полном контроле "Гарант Энерго М" и структуры АРМА. Что там происходило, что там есть, а чего нет - для меня это сейчас является тайной, потому что она сейчас находится под полным контролем этих структур с 17 октября. К тому времени были совершены все возможные действия, чтобы отопительный сезон в городе Новояворовск начался вовремя. В частности, мы сохранили штат. Вся техническая документация, которая необходима была для осуществления работы по элементам ТЭЦ, всегда хранились на территории самой ТЭЦ", - заявил Гнатуш.

Он отметил, что охрана самой Новояворовской ТЭЦ после 17 октября могли осуществлять определенные мародерские действия.

"С 17 октября охрана, которая находится в количестве не менее 40 человек на самой ТЭЦ, через выходные совершала определенные мародерские действия, потому что сначала пропал инструмент... Они рыскали по самой ТЭЦ... Доступа к ТЭЦ лично себя, как руководителя или технических работников в самом начале мы не имели, наших работников оттуда выбрасывали. Это серьезный момент. Я считаю, что это банальная подстава перекинуть ответственность за свою некомпетентность в моменте того, что отопительный сезон сорван их руками", - заявил он.

Гнатуш также добавил, что его компания предлагала АРМА подписать договор сотрудничества для предоставления определенных услуг.

"Когда 19 октября стороне была предложена модель подписания договора сотрудничества по оказанию определенных услуг компанией и совместного проведения на законных основаниях простой хозяйственной деятельности... Вернее 22 октября в присутствии АРМА было заявлено, что за отопительный сезон в городе Новояворовск и Новый Раздел отвечают они и ни в каких услугах от "Энергия-Новояворовск" или "Энергия Новый Раздел" они не нуждались. С определенным промежутком времени они обратились к нам предоставить работников... ТЭЦ Новояворовска была максимально подготовлена к отопительному сезону", - добавил Гнатуш.

Напомним, в конце октября в НАК "Нафтогаз Украины" заявили, что компания готова возобновить газоснабжение Новороздольской и Новояворовской ТЭЦ при открытии ими счетов со специальным режимом использования в соответствии с законом "О теплоснабжении".

Как писало РБК-Украина ранее, НКРЭКУ выдала лицензию на право осуществления хозяйственной деятельности ООО "Гарант Энерго М", которое было выбрано АРМА как управляющий для целостных имущественных комплексов Новороздольской и Новояворовской ТЭЦ во Львовской области.

Подчеркнем, Соломенский райсуд Киева наложил арест на целостные имущественные комплексы Новояворовской и Новороздольской ТЭЦ во Львовской области по ходатайству Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).