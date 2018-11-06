У АРМА назвали умови запуску арештованих ТЕЦ Дубневичів у Львівській області

Фото: ТЕЦ у Львівській області (ti-ukraine.org)

Новояворівська ТЕЦ майже готова до запуску, Новороздільську ТЕЦ можна запустити до вихідних

У Національному агентстві з розшуку та менеджменту активів (АРМА) назвали умови запуску Новояворівської та Новороздільської ТЕЦ (Львівська обл.). Про це сьогодні журналістам повідомив начальник управління з питань управління активами АРМА Віталій Різник, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами представника АРМА, Новояворівська та Новороздільська ТЕЦ можуть розпочати роботу впродовж кількох днів при виконанні деяких умов.

"Щодо Новояворівської ТЕЦ - на сьогоднішній момент матеріально відповідальна особа, директор (ТОВ "НВП "Енергія-Новояворівськ", - ред.) Андрій Гнатуш зі слів працівників ТЕЦ дав свого часу команду - зняти ці контролери і вилучити з території ТЕЦ. Це було здійснено вже після того, як ми отримали ухвали про арешти, отримали ухвали про передачу управління, тобто розуміючи ці дії і наслідки цих дій була дана команда... Це покази працівників, на яких чиниться тиск, щоб вони не виходили, не вчиняли жодних сприянь - ці працівники повідомили про ці обставини", - заявив він.

"На даний момент, за моєю інформацією, Новояворівська ТЕЦ майже готова до того, щоб її запустити. Оскільки ця ТЕЦ є не в належному стані, вона занедбана, вона була приватизована, а інвестиційні зобов’язання не виконувались, і вона не є на стільки автоматиованою, як Новояворівська ТЕЦ. Якщо Новояворівська ТЕЦ - це день-два для запуску, то питання про Новороздільську - це плюс два-три дні. Для того, щоб запустити Новояворівську ТЕЦ, достатньо повернути контролери. На сьогоднішній момент ТЕЦ готова до того, щоб вставили ці контролери, провели тестування відповідними програмістами, включили і пішло тепло", - додав Різник.

Представник АРМА наголосив, що в разі ненадання необхідного обладнання, відомство звертатиметься до ДСНС та відповідних міністерств.

При цьому, за його словами, Новороздільську ТЕЦ можна запустити до вихідних, оскільки вона не потребує спеціальної автоматизації, однак на підприємстві є проблема відсутності працюючого персоналу. Що стосується Новояворівської ТЕЦ, то її штат заповнений майже повністю і наразі проводиться перевірка обладнання, необхідного для її пуску.

"Одразу в день, коли ми з’явилися, вони, тобто керівництво цих двох ТЕЦ, отримали запрошення взяти участь в інвентаризації, у з’ясуванні того, що є на місці, просили виділити довірених осіб або директори, щоб з’явилися особисто, проте вони не з’явилися", - зазначив Різник.

У свою чергу директор ТОВ "НВП "Енергія-Новояворівськ" Андрій Гнатуш заявив, що не отримував жодних пропозицій від АРМА щодо проведення спільної інвентаризації обладнання Новояворівської ТЕЦ.

"Такі заяви дуже зручно здійснювати, особливо якщо ти є невід’ємною частиною зриву опалювального сезону у двох містах. Сам управитель до діалогу в принципі був змушений лише за участі облдержадміністрації Львівської області. З 17 жовтня ТЕЦ міста Новояворівськ перебуває у повному контролі "Гарант Енерго М" і структури АРМА. Що там відбувалося, що там є, а чого нема - для мене це зараз є таємницею, тому що вона зараз перебуває під повним контролем цих структур з 17 жовтня. До того часу були вчинені всі можливі дії, щоби опалювальний сезон у місті Новояворівськ розпочався вчасно. Зокрема, ми зберегли штат. Вся технічна документація, яка необхідна була для здійснення роботи по елементах ТЕЦ, завжди зберігались на території самої ТЕЦ", - заявив Гнатуш.

Він зазначив, що охорона самої Новояворівської ТЕЦ після 17 жовтня могла здісьнювати певні мародерські дії.

"З 17 жовтня охорона, яка перебуває в кількості не менше 40 людей на самій ТЕЦ, через вихідні здійснювала певні мародерські дії, тому що спочатку попропадав інструмент... Вони нишпорили по самій ТЕЦ... Доступу до ТЕЦ особисто себе, як керівника чи технічних працівників на самому початку ми не мали, наших працівників звідти викидали. Це серйозний момент. Я вважаю, що це є банальна підстава перекинути відповідальність за свою некомпетентність у моменті того, що опалювальний сезон зірваний їхніми руками", - заявив він.

Гнатуш також додав, що його компанія пропонувала АРМА підписати договір співпраці для надання певних послуг.

"Коли 19 жовтня стороні була запропонована модель підписання договору співпраці по наданню певних послуг компанією і спільного проведення на законних підставах простої господарської діяльності... Вірніше 22 жовтня у присутності АРМА було заявлено, що за опалювальний сезон у місті Новояворівськ і Новий Розділ відповідають вони і жодних послуг від "Енергія Новояворівськ" чи "Енергія Новий Розділ" вони не потребували. З певним проміжком часу вони звернулись до нас надати працівників... ТЕЦ Новояворівська була максимально підготовлена до опалювального сезону", - додав Гнатуш.

Нагадаємо, у кінці жовтня у НАК "Нафтогаз України" заявили, що компанія готова відновити газопостачання Новороздільської та Новояворівської ТЕЦ при відкритті ними рахунків із спеціальним режимом використання відповідно до закону "Про теплопостачання".

Як писало РБК-Україна раніше, НКРЕКП видала ліцензію на право провадження господарської діяльності ТОВ "Гарант Енерго М", яке було вибрано АРМА як керуючого для цілісних майнових комплексів Новороздільської та Новояворівської ТЕЦ у Львівській області.

Підкреслимо, Солом'янський райсуд Києва наклав арешт на цілісні майнові комплекси Новояворівської і Новороздільської ТЕЦ у Львівській області за клопотанням Національного антикорупційного бюро України (НАБУ).