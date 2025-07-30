На АРМА чекає перезавантаження: очільницю звільнили, запустять новий конкурс

Відставка Олени Думи

У середу, 30 липня, Олена Дума заявила, що написала заяву про звільнення з посади голови АРМА. Вона попросила уряд задовольнити її заяву.

Дума зауважила, що йде з посади у день, коли набрав чинності закон про посилення інституційної спроможності АРМА.

Нагадаємо, що Зеленський підписав закон про реформу АРМА 27 липня. Він передбачає нові вимоги до голови агентства, процедуру добору за участі міжнародних експертів, прозорий механізм управління активами й контроль за передачею активів. Підписання закону розблоковує 600 млн євро від ЄС.

Олена Дума очолювала АРМА з 30 червня 2023 року. Перед тим вона працювала в Чернігівській ОВА заступницею голови адміністрації.

Більше про Національне агентство з розшуку та менеджменту активів - дізнайтеся у нашому матеріалі.

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