АРМА ждет перезагрузка: главу уволили, запустят новый конкурс

Отставка Елены Думы

В среду, 30 июля, Елена Дума заявила, что написала заявление об увольнении с должности главы АРМА. Она попросила правительство удовлетворить ее заявление.

Дума отметила, что уходит с должности в день, когда вступил в силу закон об усилении институциональной способности АРМА.

Напомним, что Зеленский подписал закон о реформе АРМА 27 июля. Он предусматривает новые требования к главе агентства, процедуру отбора с участием международных экспертов, прозрачный механизм управления активами и контроль за передачей активов. Подписание закона разблокирует 600 млн евро от ЕС.

Елена Дума возглавляла АРМА с 30 июня 2023 года. Перед тем она работала в Черниговской ОВА заместителем главы администрации.

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