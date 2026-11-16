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Арку повело: з'явилися супутникові знімки наслідків атаки на Кримський міст

15:43 16.11.2026 Пн
2 хв
aimg Олена Бджола
Фото: Кримський міст після чергової атаки (t.me exilenova_plus)

Сьогодні вранці Україна завдала ударів по стратегічному Кримському мосту, який з'єднує Краснодарський край з окупованим Росією Кримом. Супутниковий знімок показує масштаб пошкоджень після атаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Кримський вітер".

Нові пошкодження Кримського мосту

На супутниковому знімку Кримського мосту видно, що пошкоджено його дорожнє полотно в не менш ніж двох місцях. Також та арка мосту має деформацію, її буквально "повело".

Фото: Кримський міст після удару 16 листопада (t.me/Crimeanwind)

Також на відео від російських пропагандистів явно видно нові суттєві пошкодження Кримського мосту.

Росіяни вже почали "зменшувати нахил" арки після удару. Нібито це не 15 градусів нахилу, а значно менше, пишуть місцеві державні медіа.

Раніше РБК-Україна писало, що по Кримському мосту були "прильоти" близько шостої ранку 16 листопада.

Наразі транспорт мостом не їздить, хоча обіцяли відновити рух до обіду.

Крім того, після удару по Кримському мосту окупаційні чиновники в Криму побоюються нових атак. Вони скаржаться на нестачу ППО та невдоволені діями Москви, заявили у партизанському русі "АТЕШ".

Також стало відомо, що прессекретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що дрони масовано атакували Кримський міст, але він нібито не отримав значних пошкоджень.

Пєсков зазначив, що жодне ППО у світі не може повністю убезпечити об'єкти на тлі масованих ударів.

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