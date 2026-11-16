RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Мирные переговоры Олешки Графики отключения света Война в Украине

Арку повело: появились спутниковые снимки последствий атаки на Крымский мост

15:43 16.11.2026 Пн
2 мин
aimg Елена Бджола
Фото: Крымский мост после очередной атаки (t.me exilenova_plus)

Сегодня утром Украина нанесла удары по стратегическому Крымскому мосту, соединяющему Краснодарский край с оккупированным Россией Крымом. Спутниковый снимок показывает масштаб повреждений после атаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Крымский ветер".

Новые повреждения Крымского моста

На спутниковом снимке Крымского моста видно, что повреждено его дорожное полотно в не менее двух местах. Также арка моста имеет деформацию, ее буквально "повело".

Фото: Крымский мост после удара 16 ноября (t.me/Crimeanwind)

Также на видео от российских пропагандистов очевидно видны новые существенные повреждения Крымского моста.

Россияне уже начали "уменьшать наклон" арки после удара. Якобы это не 15 градусов наклона, а гораздо меньше, пишут местные государственные медиа.

Ранее РБК-Украина писало, что по Крымскому мосту были "прилеты" около шести утра 16 ноября.

Сейчас транспорт по мосту не ездит, хотя обещали возобновить движение к обеду.

Кроме того, после удара по Крымскому мосту оккупационные чиновники в Крыму опасаются новых атак. Они жалуются на нехватку ПВО и недовольны действиями Москвы, заявили в партизанском движении "АТЕШ".

Также стало известно, что пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что дроны массированно атаковали Крымский мост, но он якобы не получил значительных повреждений.

Песков отметил, что ни одно ПВО в мире не может полностью обезопасить объекты на фоне массированных ударов.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Крымский мостВойна России против Украины