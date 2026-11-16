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У Путіна вперше відреагували на удари дронів по Кримському мосту

12:21 16.11.2026 Пн
1 хв
aimg Валерій Ульяненко
У Путіна вперше відреагували на удари дронів по Кримському мосту Фото: Дмитро Пєсков, речник російського диктатора (Getty Images)
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Безпілотники масовано атакували Кримський міст, але він нібито не отримав значних пошкоджень.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив речник російського диктатора Дмитро Пєсков.

"Дійсно, масована була атака дронів. Дійсно, як і раніше, продовжують досить ефективно працювати наші засоби ППО. Система працює", - сказав він.

Пєсков зазначив, що жодна протиповітряна система у світі не може повністю убезпечити об'єкти на тлі масованих ударів.

"По мосту інформація буде з Мінтрансу. Там зараз, наскільки я розумію, відбувається оцінка незначних ушкоджень. Інформація від Мінтрансу надійде", - додав речник Кремля.

Крім того, Пєсков заявив, що країна-агресорка не хоче тимчасового перемир'я, а нібито прагне "миру на багато років і століть".

"Що стосується мирного процесу, ми неодноразово також говорили, що цей процес розтягнутий у часі, він складний. Він складається з величезної кількості деталей, значення кожної з яких дуже важко переоцінити. Ця робота триває", - резюмував речник диктатора.

Нагадаємо, сьогодні Україна уразила Кримський міст, що з'єднує Краснодарський край з тимчасово окупованим Кримом. Місцеві пабліки повідомили, що "прильоти" відбулись близько шостої ранку.

Міноборони РФ заявило про нібито збиття українських безпілотників, в тому числі в акваторії Чорного та Азовського морів.

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