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Не "Арктур". У МОЗ уточнили, який вид COVID виявили в Рівненській області

Фото: Ігор Кузін (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Уляна Безпалько, Дмитро Браславський

В Україні на території Рівненської області був зареєстрований випадок нового субваріанту коронавірусу варіанту "Омікрон" під назвою "Пірола". Цей штам виявили у молодої людини віком 20-ти років.

Про це заявив головний державний санітарний лікар Ігор Кузін в інтерв'ю РБК-Україна.

"Система епідеміологічного нагляду побудована так, що майже з кожної області ми щотижня отримуємо певний набір зразків від пацієнтів, що захворіли на будь-які гострі респіраторні інфекції. Проводиться їхнє секвенування і ми ідентифікуємо, який це конкретно штам", - сказав Кузін.

За його словами, така робота не зупинялась від початку широкомасштабної війни і це дає можливість прогнозувати розвиток епідемічної ситуації. Якраз цього тижня була вперше зафіксована поява вірусу "Пірола" на території України у Рівненській області.

"Але ми розуміємо, що "Пірола", "Еріс" та всі інші - це все відхилення від базової лінії "Омікрону".  І всі ці штами мають певні спільні характеристики. Вони полягають у тому, що кожна нова мутація призводить того, що вірус ще швидше передається від людини до людини, йому ще більше вдається ховатись від імунної відповіді і все більше людей, які пройшли навіть повний курс вакцинації мають ризик захворіти, але все одно в них зберігається захисна дія вакцини", - сказав головний державний санітарний лікар.

Він уточнив, що люди, які мають повний курс вакцинації, все одно переносять інфекцію або в легкій формі, або не хворіють взагалі.

Що відомо про "Піролу"

Новий субваріант вірусу (BA.2.86) під назвою "Pirola" вперше було зафіксовано влітку в Ізраїлі, потім його виявили у США, Данії та Великій Британії. У серпні ВООЗ опублікувала оцінку ризику нового штаму коронавірусу, як такого, що потребує моніторингу на рівні кожної країни.

Симптоми субваріанта "Піроли" такі самі, як і в інших варіантах COVID-19, - нежить, підвищена температура, кашель, головний біль, втома, втрата нюху або смаку, можливе подразнення очей і висип.

Детальніше читайте в інтерв'ю Кузіна для РБК-Україна, яке буде опубліковане незабаром.

Що цьому передувало

Раніше глава Рівненської ОВА Віталій Коваль заявив, що у його регіоні начебто зафіксували новий підвид коронавірусу штаму Омікрон - "Арктур".

Цей субваріант COVID-штаму Омікрон, вперше виявлений у січні 2023 року в Індії, швидко поширився світом. Характеризується дещо підвищеним рівнем заразності, що в 1,2 рази більший, ніж близький штам Kraken.

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