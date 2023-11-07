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Не "Арктур". В Минздраве уточнили, какой вид COVID обнаружили в Ровенской области

Фото: Игорь Кузин (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ульяна Безпалько, Дмитрий Браславский

В Украине на территории Ровенской области был зарегистрирован случай нового субварианта коронавируса варианта "Омикрон" под названием "Пирола". Этот штамм обнаружили у молодого человека в возрасте 20-ти лет.

Об этом заявил главный государственный санитарный врач Игорь Кузин в интервью РБК-Украина.

"Система эпидемиологического надзора построена так, что почти из каждой области мы еженедельно получаем определенный набор образцов от пациентов, заболевших любыми острыми респираторными инфекциями. Проводится их секвенирование и мы идентифицируем, какой это конкретно штамм", - сказал Кузин.

По его словам, такая работа не останавливалась с начала широкомасштабной войны и это дает возможность прогнозировать развитие эпидемической ситуации. Как раз на этой неделе было впервые зафиксировано появление вируса "Пирола" на территории Украины в Ровенской области.

"Но мы понимаем, что "Пирола", "Эрис" и все остальные - это все отклонения от базовой линии "Омикрона".  И все эти штаммы имеют определенные общие характеристики. Они заключаются в том, что каждая новая мутация приводит к тому, что вирус еще быстрее передается от человека к человеку, ему еще больше удается прятаться от иммунного ответа и все больше людей, которые прошли даже полный курс вакцинации имеют риск заболеть, но все равно у них сохраняется защитное действие вакцины", - сказал главный государственный санитарный врач.

Он уточнил, что люди, которые имеют полный курс вакцинации, все равно переносят инфекцию или в легкой форме, или не болеют вообще.

Что известно о "Пироле"

Новый субвариант вируса (BA.2.86) под названием "Pirola" впервые был зафиксирован летом в Израиле, затем его обнаружили в США, Дании и Великобритании. В августе ВОЗ опубликовала оценку риска нового штамма коронавируса, как требующего мониторинга на уровне каждой страны.

Симптомы субварианта "Пиролы" такие же как и при других вариантах COVID-19 - насморк, повышенная температура, кашель, головная боль, усталость, потеря обоняния или вкуса, возможно раздражение глаз и сыпь.

Детальнее читайте в интервью Кузина для РБК-Украина, которое будет опубликовано в ближайшее время.

Что этому предшествовало

Ранее глава Ровенской ОВА Виталий Коваль заявил, что в его регионе якобы зафиксировали новый подвид коронавируса штамма Омикрон - "Арктур".

Этот субвариант COVID-штама Омикрон, впервые обнаруженный в январе 2023 года в Индии, быстро распространился по миру. Характеризуется несколько повышенным уровнем заразности, который в 1,2 раза больше, чем близкий штамм Kraken.

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