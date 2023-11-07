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В Україні зафіксували новий вид COVID з незвичайним симптомом

Україна, Вівторок 07 листопада 2023 14:55
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В Україні зафіксували новий вид COVID з незвичайним симптомом Фото: в Україні зафіксували новий вид COVID з незвичайним симптомом (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

В Україні зафіксували новий підвид коронавірусу штаму Омікрон - "Арктур". Його виявили у Рівненській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Рівненської ОВА Віталія Коваля.

"Його виявлено на території Дубенського району", - розповів він.

Що відомо про "Арктур"

Цей субваріант COVID-штаму Омікрон, вперше виявлений у січні 2023 року в Індії, швидко поширився світом. Характеризується дещо підвищеним рівнем заразності, що в 1,2 рази більший, ніж близький штам Kraken.

Особливість: незвичний симптом

"Арктур" викликає у пацієнтів багато симптомів, притаманних для попередніх варіантів COVID-19 - високу температуру, кашель, біль у горлі, м`язову слабкість.

"А також додає новий симптом - сверблячий кон’юнктивіт (рожеве око) без гною, але з відчуттям липкості в очах", - додав голова ОВА.

Тому, за словами Коваля, вакцинація від коронавірусу залишається актуальною, особливо у віці 65+.

"Тим паче, минулого тижня мали летальний випадок в Костопільській громаді. Вакцини досі безоплатні та у вільному доступі", - констатував він.

Ситуація з коронавірусом в Україні

У середині липня 2023 року в Україні скасували обмеження, введені у зв'язку з епідемією коронавірусу. Зокрема, необов'язковою вимогою стало використання та наявність сертифікату на всій території України. Тоді вакцинація стала необов'язковою, але рекомендованою і тією, що проводиться за бажанням пацієнта.

У середині жовтня в Україні виявили 10 випадків штаму "Еріс", що є підвидом COVID-19. Хворобу було зафіксовано відразу на території шести областей.

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