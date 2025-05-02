Арктичне повітря зайде в Україну: якою буде погода 2 травня

"2 травня в Україну надходитиме повітря арктичного походження з північних широт вслід за холодним атмосферним фронтом, що спричинить підвищення тиску та зменшення хмарності", - йдеться у повідомленні.

Це, за даними синоптиків, зумовить у більшості областей холодну ніч із заморозками на поверхні ґрунту та прохолодний, хоч і малохмарний, день.

Невелика хмарність. Без опадів, лише на крайньому сході країни та в Криму вночі місцями невеликий дощ. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вдень 11-16°, на заході та південному заході країни 16-21°.

Погода у Києві та області

Невелика хмарність. Без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вдень 11-16° тепла; у Києві вдень 14-16°.

Погода в Україні 2 травня (facebook.com/UkrHMC)