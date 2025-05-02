Арктический воздух зайдет в Украину: какой будет погода 2 мая

"2 мая в Украину будет поступать воздух арктического происхождения из северных широт вслед за холодным атмосферным фронтом, что повлечет повышение давления и уменьшение облачности", - говорится в сообщении.

Это, по данным синоптиков, обусловит в большинстве областей холодную ночь с заморозками на поверхности почвы и прохладный, хоть и малооблачный, день.

Небольшая облачность. Без осадков, лишь на крайнем востоке страны и в Крыму ночью местами небольшой дождь. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Температура днем 11-16°, на западе и юго-западе страны 16-21°.

Погода в Киеве и области

Небольшая облачность. Без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура днем 11-16° тепла; в Киеве днем 14-16° днем.

Погода в Украине 2 мая (facebook.com/UkrHMC)