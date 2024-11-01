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У Саудівській Аравії знайшли місто бронзового століття: що відомо

Фото: виявлено поселення бронзового віку на території Саудівської Аравії (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

Археологи виявили на території Саудівської Аравії невелике міське поселення, яке належить до бронзового віку. Вчені вважають, що ця знахідка свідчить про поступовий процес урбанізації в регіоні Аравії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дослідження команди вчених із Французького національного центру досліджень, опубліковане в журналі PLOS ONE.

Вони детально описали місто Аль-Натах бронзової доби в провінції Медіна, де міське життя розвивалося на етапі "низької урбанізації" в період приблизно з 2400 по 1500 роки до н. е.

Аль-Натах займав площу близько 1,5 гектара і включав укріплений центральний район та житловий квартал, оточений захисними стінами. Всередині були знайдені групи могильників, і, за оцінками, місто налічувало близько 500 мешканців.

Фото: віртуальна реконструкція Аль-Натах (journals.plos.org)

Археологи зазначають, що Аль-Натах відображав розвиток унікальної структури раннього міського життя в Аравії.

Дослідження підкреслює, що північна Аравія була всіяна укріпленими містами в ранньому та середньому бронзовому віці.

"Це перше невелике місто бронзової доби на північному заході Аравії, оточене мережею укріплень, що ставить нові питання щодо розвитку локальної урбаністичної культури" - зазначили автори дослідження.

Ця знахідка демонструє, що місцеве населення перебувало на перехідному етапі між мобільним скотарством і більш складними міськими поселеннями.

Археологи припускають, що майбутні розкопки в регіоні можуть пролити світло на етапи та терміни розвитку урбанізації та змін у соціальній структурі.

Нагадаємо,що Україна повернула 14 цінних історичних артефактів, які були викрадених росіянами з тимчасово окупованих територій.

Крім тоого, у церкві Святого Фелікса з 19 століття висіла картина, яка виявилася давно втраченим шедевром епохи Боттічеллі.

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археологические раскопки