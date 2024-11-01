В Саудовской Аравии нашли город бронзового века: что известно

Они подробно описали город Аль-Натах бронзового века в провинции Медина, где городская жизнь развивалась на этапе "низкой урбанизации" в период примерно с 2400 по 1500 годы до н. э.

Аль-Натах занимал площадь около 1,5 гектара и включал укрепленный центральный район и жилой квартал, окруженный защитными стенами. Внутри обнаружены могильные группы, по оценкам, город насчитывал около 500 жителей.

Фото: виртуальная реконструкция Аль-Натах (journals.plos.org)

Археологи указывают, что Аль-Натах отражал развитие уникальной структуры ранней городской жизни в Аравии.

Исследование подчеркивает, что северная Аравия была усеяна укрепленными городами в раннем и среднем бронзовом веке.

"Это первый небольшой город бронзового века на северо-западе Аравии, окруженный сетью укреплений, что ставит новые вопросы о развитии локальной урбанистической культуры" - отметили авторы исследования.

Эта находка демонстрирует, что местное население находилось на переходном этапе между мобильным скотоводством и более сложными городскими поселениями.

Археологи предполагают, что будущие раскопки в регионе смогут пролить свет на этапы и сроки развития урбанизации и изменений в социальной структуре.