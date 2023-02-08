В Україні викрили "чорного археолога", який в інтернеті продавав скарби ІІІ століття
В Україні викрили "чорного археолога", який незаконно торгував культурними цінностями ІІІ століття.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Офісу генерального прокурора.
Згідно з даними слідства, археолог відкопав старожитності у вигляді срібного поясу на території Хмельницької області. Як відзначають спеціалісти Національного музею України, йдеться про знахідку ІІІ століття.
"Вона пов’язана з військовою культурою давніх германців у період, коли вони мігрували через територію сучасної України з Північної Європи до Чорного моря", - додає пресслужба.
Після цього "археолог" виставив знахідку на продаж в інтернет-аукціоні.
Даний скарб має особливу історичну, наукову, художню чи культурну цінність. У зв'язку з чим привласнення знахідки є незаконним вчинком.
"Відповідно до чинного законодавства України, предмети археології не можуть бути предметами продажу, колекціонування приватними особами та вивозитися за межі держави", - пише пресслужба.
Під час обшуків за місцем проживання "археолога" були вилучені скарби III століття:
- пояси готів;
- 787 монет;
- наконечники від стріл;
- фрагменти стародавніх прикрас на 450 предметів;
Фото: в Україні викрили "чорного археолога", який в інтернеті продавав скарби ІІІ століття (t.me/pgo_gov_ua/)
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