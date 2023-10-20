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Україна повернула артефакти, які Росія викрала на окупованих територіях

П'ятниця 20 жовтня 2023 22:51
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Україна повернула артефакти, які Росія викрала на окупованих територіях Ілюстративне фото: Україна повернула артефакти, які Росія викрала на окупованих територіях (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Україна повернула 14 цінних історичних артефактів, які були викрадених росіянами з тимчасово окупованих територій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство культури та інформаційної політики.

Як розповіли у відомстві, було повернуто древню зброю від часів енеоліту до середньовіччя.

"Можна образно сказати, що в Україну надійшла партія зброї. Це древня зброя від часів енеоліту до середньовіччя. Міністерством прийнято рішення передати на тимчасове зберігання 14 артефактів Національному заповіднику "Києво-Печерська лавра", а потім МКІП визначить місце їх експонування", - сказав тимчасово виконуючий обов'язки міністра культури Ростислав Карандєєв.

Він також подякував всім, хто допомагає повернути українські цінності та зазначив, що цього разу це результат роботи Служби зовнішньої розвідки України та МЗС, посольства США в Україні.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що колекція "Скіфського золота", яка з 2014 року знаходиться у Нідерландах, найближчим часом повернеться до України.

"Скіфське золото" повернуть Україні

На початку 2014 року колекцію "Скіфського золота" з музею в Києві та чотирьох музеїв Криму відправили на виставку в Амстердамі. Вона мала проходити з лютого по серпень в археологічному музеї Алларда Пірсона.

Після окупації Криму РФ, що сталася вже після відкриття виставки, виникло питання про те, кому повертати колекцію - 565 музейних предметів загальною страховою вартістю 10 млн доларів.

На частину колекції, що належить кримським музеям, після окупації заявила свої права РФ. Україна зі свого боку заявила, що експонати не можуть бути повернуті на окуповану територію, яка тимчасово перебуває не під українським контролем, і мають бути передані безпосередньо Україні.

У грудні 2016 року Окружний адміністративний суд Амстердама визнав права України на колекцію і постановив передати її до Києва. У жовтні 2021 року Апеляційний суд Амстердама підтвердив рішення суду першої інстанції. Після чого у січні минулого року "Кримські музеї" подали касацію на рішення Апеляційного суду.

Однак, 9 червня Верховний суд Нідерландів підтримав рішення про передачу "скіфського золота" Україні. Росія таки не змогла оскаржити право на цінності з кримських музеїв.

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