В Аргентині масові сутички через новий законопроєкт про продаж землі іноземцям

У столиці Аргентини Буенос-Айресі відбулися сутички між поліцією та протестувальниками, які виступають проти законопроєкту президента Хав’єра Мілея про реформу правил приватної власності. Громадяни побоюються, що іноземці куплять занадто багато землі в країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle .

Тисячі людей вийшли до будівлі Сенату, заявляючи, що запропоновані зміни можуть створити ризики для контролю країни над власними землями. Уряд водночас стверджує, що реформа необхідна для залучення інвестицій та спрощення економічних процедур.

Акція протесту була організована лівими політичними рухами та профспілками біля будівлі Сенату, де зараз розглядається законопроєкт "Про недоторканність приватної власності".

За даними агентства EFE, спочатку протест проходив мирно. Водночас AFP повідомляло, що частина демонстрантів почала кидати каміння та інші предмети у правоохоронців.

Що не так із законопроєктом про приватну власність

Суперечки викликали положення законопроєкту, який має змінити правила використання сільських земель, спростити процедури виселення та обмежити можливості держави щодо вилучення приватної власності.

Окреме обурення викликала пропозиція збільшити ліміт володіння землею для іноземних покупців із 15% до 25% території країни. Однак після хвилі критики правляча партія вирішила вилучити цей пункт із законопроєкту.

Уряд Хав’єра Мілея заявляє, що реформа допоможе Аргентині залучити іноземні інвестиції та зробити правила власності більш зрозумілими для бізнесу.

Опоненти президента, навпаки, попереджають про ризик втрати контролю над національними ресурсами. Під час протестів учасники тримали плакати з написами "Батьківщина не продається".

Скільки вже викуплено земель Аргентини іноземцями

За даними дослідження 2025 року, проведеного дослідниками з Університету Буенос-Айреса та інших академічних установ, близько 5% території Аргентини вже перебуває у власності іноземних компаній. Це приблизно відповідає площі Англії.

Автори дослідження зазначають, що в деяких регіонах частка іноземного володіння землею вже перевищує чинний ліміт у 15%.

Водночас прихильники реформи вважають, що відкриття земельного ринку може стимулювати економічне зростання країни, яка роками бореться з високою інфляцією та нестачею інвестицій.