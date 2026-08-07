ua en ru
Пт, 07 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Обстрел Киева Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

В Аргентине массовые митинги из-за законопроекта о продаже земли иностранцам

05:46 07.08.2026 Пт
2 мин
Сколько аргентинской земли уже выкупили иностранцы?
aimg Филипп Бойко
В Аргентине массовые митинги из-за законопроекта о продаже земли иностранцам Фото: протесты в Аргентине (Getty Images)
Выключи хаос международных новостей! Получай только важное из РБК-Украина в Google

В столице Аргентины Буэнос-Айресе произошли столкновения между полицией и протестующими, выступающими против законопроекта президента Хавьера Милея о реформе правил частной собственности. Граждане опасаются, что иностранцы купят слишком много земли в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

Тысячи людей вышли к зданию Сената, заявляя, что предложенные изменения могут создать риск для контроля страны над собственными землями. В то же время правительство утверждает, что реформа необходима для привлечения инвестиций и упрощения экономических процедур.

Акция протеста была организована левыми политическими движениями и профсоюзами у здания Сената, где рассматривается законопроект "О неприкосновенности частной собственности".

По данным агентства EFE, поначалу протест проходил мирно. В то же время AFP сообщало, что часть демонстрантов начала бросать камни и другие предметы в милицию.

Что не так с законопроектом о частной собственности

Споры вызвали положения законопроекта, который должен изменить правила использования сельских земель, упростить процедуры выселения и ограничить возможности государства по изъятию частной собственности.

Отдельное возмущение вызвало предложение увеличить предел владения землей для иностранных покупателей с 15% до 25% территории страны. Однако после волны критики правящая партия решила удалить этот пункт из законопроекта.

Правительство Хавьера Милея заявляет, что реформа поможет Аргентине привлечь иностранные инвестиции и сделать правила собственности более понятными бизнесу.

Оппоненты президента, напротив, предупреждают о риске потери контроля над национальными ресурсами. Во время протестов участники держали плакаты с надписями "Родина не продается".

Сколько уже выкуплено земель иностранцами Аргентины

По данным исследования 2025 г., проведенного исследователями из Университета Буэнос-Айреса и других академических учреждений, около 5% территории Аргентины уже находится в собственности иностранных компаний. Это примерно соответствует площади Англии.

Авторы исследования отмечают, что в некоторых регионах доля иностранного владения землей уже превышает действующий лимит в 15%.

В то же время, сторонники реформы считают, что открытие земельного рынка может стимулировать экономический рост страны, которая годами борется с высокой инфляцией и нехваткой инвестиций.

Еще новости из Аргентины

В Аргентине разрешили депортацию иностранцев за язык ненависти против страны. В то же время власти подчеркивают, что политическая и академическая критика и дальше защищена свободой слова.

А еще суд Аргентины признал золотых рыбок существами с правами. Это решение может стать важным юридическим прецедентом защиты животных.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Аргентина
Новости
Трамп ответил на просьбу Зеленского передать Украине ракеты для ПВО
Трамп ответил на просьбу Зеленского передать Украине ракеты для ПВО
Аналитика
Будущее ВСУ – за экзоскелетами: интервью с топ-менеджерами Rarog Tactical Gear
Константин Широкункорреспондент РБК-Украина Будущее ВСУ – за экзоскелетами: интервью с топ-менеджерами Rarog Tactical Gear