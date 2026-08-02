Суд Аргентини визнав золотих рибок істотами з правами: чому це важливо

Аргентинський суд визнав двох золотих рибок, на ім'я Феде та Магуї, розумними істотами, які мають юридичні права, а не є лише власністю людини. Також суд постановив перевезти їх із невеликого акваріума в ресторані до просторішого місця проживання, визнавши попередні умови утримання неналежними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Справа стосувалася двох золотих рибок, які жили у 40-літровому акваріумі у вітрині суші-ресторану в одному з районів Буенос-Айреса. Акваріум був відкритий для сонця та вуличного шуму, що, на думку захисників тварин, створювало для них неприйнятні умови.

До суду звернулася аргентинська організація Jaulas Vacías ("Порожні клітки"), яка займається захистом тварин. Її представники заявили, що утримання риб порушує аргентинський закон про жорстоке поводження з тваринами.

За словами юриста організації Матіаса Труферо, спеціалісти допомогли підготувати юридичне обґрунтування, після чого суд майже одразу погодився перевезти рибок у безпечніше місце.

Рибок переселили до нового акваріума

Феде та Магуї перевезли до 2500-літрового акваріума, який облаштував фахівець Карлос Хосе Ага. Саме він запропонував узяти тварин під свою опіку, а суд закріпив це рішення.

Пояснюючи важливість відповідних умов утримання, Ага порівняв життя риб із польотом космонавтів.

"Риби схожі на космонавтів: вони подорожують у своєму власному середовищі з ретельним контролем усіх своїх життєво важливих параметрів", – зазначив він.

За його словами, після переселення стан риб значно покращився.

Чому рішення суду є важливим

Захисники тварин просили суд не лише врятувати Феде та Магуї, а й офіційно визнати їх суб'єктами права.

Такий статус означає, що тварини перестають розглядатися виключно як майно чи річ і можуть визнаватися потерпілими у справах про жорстоке поводження.

На думку Труферо, це рішення створює юридичний прецедент для захисту інших риб, яких утримують у неналежних умовах.

Водночас він наголосив, що саме по собі утримання золотих рибок в акваріумі не є незаконним. Порушенням закону є лише випадки, коли тварина страждає через недостатній простір, нестачу їжі чи інші неналежні умови.

Подібні справи вже були в Аргентині

У матеріалі CNN зазначається, що це не перший випадок, коли аргентинські суди визнають права тварин.

Одним із найвідоміших став процес щодо орангутанга Сандри, яка понад 20 років жила у зоопарку Буенос-Айреса. У 2014 році суд визнав її "нелюдською особистістю", а згодом тварину перевезли до спеціалізованого заповідника у США.

Після цього у 2016 році зоопарк Буенос-Айреса перетворили на екопарк, а багатьох його мешканців перевезли до природоохоронних центрів.

За словами Матіаса Труферо, визнання тварин суб'єктами права змінює підхід до їхнього юридичного захисту, адже у випадках жорстокого поводження вони розглядаються як жертви, а не як майно.