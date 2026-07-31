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В Аргентині дозволили депортацію за мову ненависті проти країни

06:47 31.07.2026 Пт
2 хв
Проте політична, ідеологічна та академічна критика залишається захищеною свободою слова
aimg Пилип Бойко
Фото: президент Аргентини Хав'єр Херардо Мілей (Getty Images)

Президент Аргентини Хав'єр Мілей схвалив зміни до міграційного законодавства, які дозволяють депортувати іноземців за поширення мови ненависті проти країни або її державних символів. Водночас влада наголошує, що політична та академічна критика й надалі захищена свободою слова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euronews.

Йдеться як про усні висловлювання, так і про письмові публікації. Крім того, нові норми дозволяють відмовляти у в'їзді іноземцям, які раніше вчиняли подібні дії.

В аргентинському уряді заявили, що реформа стала відповіддю на "нещодавні прояви ворожості до Аргентинської Республіки та аргентинців". Водночас конкретних прикладів таких випадків влада не навела.

Як зазначає Euronews, рішення було оголошено після хвилі критики на адресу Аргентини та чоловічої збірної країни з футболу після нещодавнього чемпіонату світу.

Реформа також ухвалена на тлі погіршення відносин між Аргентиною та Бразилією. Президент Хав'єр Мілей неодноразово публічно критикував президента Бразилії Луїса Інасіу Лулу да Сілву.

Після завершення чемпіонату світу аргентинський лідер також заявляв про нібито глобальну кампанію проти Аргентини, звинувачуючи у цьому Бразилію, Мексику та Демократичну партію США. Як зазначає Euronews, доказів цих тверджень він не надав.

Чи обмежує закон свободу слова

В офіційній заяві адміністрації президента наголошується, що нові правила **не поширюються** на політичну, ідеологічну чи академічну критику.

Уряд підкреслив, що такі висловлювання й надалі захищаються правом на свободу слова.

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