Трамп поставив ультиматум Аргентині щодо фінансування: що вимагає

Президент США Дональд Трамп попередив, що допомога США Аргентині може бути скорочена, якщо лібертаріанський партійець Хав'єр Мілей програє на виборах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TRT World.

Трамп назвав Мілея «великим лідером» і пообіцяв «повну підтримку» своєму ідейному союзнику, підкресливши, що успіх Мілея критично важливий для подальшої допомоги США.

Зустріч Трампа і Мілея відбулася на тлі валютного свопу США з Аргентиною на 20 мільярдів доларів, у межах якого стабільні долари обмінюються на волатильні песо, щоб підтримати аргентинську економіку. Однак, за словами Трампа, якщо Мілей програє, «ми не будемо щедрими на Аргентину».

Мілей, у свою чергу, отримав від Трампа прямі запевнення у підтримці: «Він повністю відповідає MAGA, це «Зробимо Аргентину знову великою», — зазначив Трамп, відсилаючи до власного гасла «Зробимо Америку знову великою».

Адміністрація США вже пообіцяла 20 мільярдів доларів на підтримку економіки Аргентини, яка перебуває у складному становищі. Проте ця підтримка поки не змогла заспокоїти ринки або зміцнити позиції Мілея у передвиборчих опитуваннях. Результати виборів 26 жовтня визначать, чи зможе Мілей проводити жорсткі реформи щодо скорочення витрат, чи зіткнеться з законодавчим опором протягом наступних двох років.

Трамп підкреслив, що допомога Аргентині вигідна США, оскільки підтримує «велику філософію» і стратегічного союзника у Латинській Америці. Міністр фінансів США Скотт Бессент також підтвердив готовність вжити «будь-яких виняткових заходів для стабільності ринків», що стало рідкісним прямим втручанням США у валютні ринки Латинської Америки.

Мілей у коментарях наголосив, що підтримка США — це визнання стратегічного партнерства та захист ідей свободи, а також підтвердив прихильність Аргентини до інтересів США та Ізраїлю.

Водночас в Аргентині точаться спекуляції, що Трамп може вимагати від Мілея певних політичних та економічних поступок у обмін на фінансову підтримку. Міністр економіки Аргентини Луїс Капуто запевнив, що наразі не планується доларизація економіки або зміна обмінного курсу песо, попри чутки передвиборчого періоду.

Ця зустріч і заяви Трампа підкреслюють високі ставки для Аргентини: від результатів виборів залежить не лише внутрішня політика, а й подальша міжнародна підтримка країни.