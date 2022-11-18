Аргентина замінила двох футболістів у заявці на ЧС-2022: що трапилося

Кадрові проблеми продовжують переслідувати фаворитів чемпіонату світу в Катарі. На вимушені зміни в заявці аргентинської збірної пішли через травми Ніколаса Гонсалеса та Хоакіна Корреа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт асоціації .

Тренерський штаб "альбіселесте" оперативно підшукав альтернативних виконавців для національної команди. На ЧС-2022 поїдуть два атакувальних гравці, яких відсіяли при формуванні фінальної заявки.

Лави збірної Аргентини поповнили атакувальний півзахисник "Атланти Юнайтед" Тьяго Альмада та вінгер мадридського "Атлетіко" Анхель Корреа. Перший щойно у вересні дебютував за "альбіселесте", відігравши 36 хвилин у спарингу проти Гондурасу.

Натомість другий провів 22 матчі в складі національної команди, в яких забив 3 м'ячі. Зокрема, відіграв 7 поєдинків у кваліфікації до Мундіалю та два матчі на тріумфальному Копа Амеріка-2021.

Раніше збірна Франції втратила найкращого бомбардира Бундесліги на ЧС-2022. Нападник Крістофер Нкунку зазнав ушкодження на тренуванні. Його в зіткненні травмував хавбек мадридського "Реала" Камавінга.