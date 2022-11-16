Франція втратила найкращого бомбардира Бундесліги на ЧС-2022: заміна знайдена

Нападник німецького РБ "Лейпциг" Крістофер Нкунку прикро втратив можливість зіграти на чемпіонаті світу в Катарі. Він зазнав травми під час тренування національної команди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт федерації .

25-річний зірковий виконавець "червоних биків" не допоможе збірній на ЧС-2022. Медичний комітет ФІФА дозволив Франції замінити форварда у фінальній заявці на Мундіаль.

Фатальним для Нкунку виявилося звичайне тренування "триколірних". У простому епізоді проти нього жорстко зіграв хавбек мадридського "Реала" Едуардо Камавінга. Як наслідок, нападник змушений буде пропустити світовий форум через ушкодження.

У заявці збірної Франції Нкунку замінить форвард франкфуртського "Айнтрахта" Рандаль Коло Муані. Він у нинішньому сезоні провів 23 матчі в усіх турнірах, у яких забив 8 м'ячів і віддав 11 результативних передач. До лав національної команди Коло Муані прибуде 17 листопада, оскільки поїхав із клубом у турне Японією.

На ЧС-2022 не поїдуть травмовані хавбеки Канте та Погба, які кували перемогу збірної Франції на турнірі 2018 року. Натомість нещодавно до команди приєднався Маркус Тюрам – син чемпіона світу та Європи.