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Аргентина заменила двух футболистов в заявке на ЧМ-2022: что случилось

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Пятница 18 ноября 2022 10:48
Аргентина заменила двух футболистов в заявке на ЧМ-2022: что случилось Фото: Тьяго Альмада поедет на Мундиаль (atlantasoccer.news)
Автор: Антон Федорцив

Кадровые проблемы продолжают преследовать фаворитов чемпионата мира в Катаре. На вынужденные изменения в заявке аргентинской сборной пошли из-за травм Николаса Гонсалеса и Хоакина Корреа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт ассоциации.

Тренерский штаб "альбиселесте" оперативно подыскал альтернативных исполнителей для национальной команды. На ЧМ-2022 поедут два атакующих игрока, которых отсеяли при формировании финальной заявки.

Ряды сборной Аргентины пополнили атакующий полузащитник "Атланты Юнайтед" Тьяго Альмада и вингер мадридского "Атлетико" Анхель Корреа. Первый лишь в сентябре дебютировал в составе "альбиселесте", отыграв 36 минут в спарринге против Гондураса.

Второй в свою очередь провел 22 матча в составе национальной команды, в которых забил 3 мяча. В частности, отыграл 7 поединков в квалификации к Мундиалю и два матча на триумфальном Копа Америка-2021.

Ранее сборная Франции потеряла лучшего бомбардира Бундеслиги на ЧМ-2022. Нападающий Кристофер Нкунку получил повреждение на тренировке. Его в столкновении травмировал хавбек мадридского "Реала" Камавинга.

Отметим, что накануне опубликовали превью группы C ЧМ-2022 со сборными Аргентины, Саудовской Аравии, Мексики и Польши.

К слову, ранее подготовили превью группы B ЧМ-2022 со сборными Англии, Ирана, США и Уэльса.

Напомним, на этой неделе опубликовали превью группы A ЧМ-2022 со сборными Катара, Эквадора, Сенегала и Нидерландов.

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