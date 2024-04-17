Аргентина купила у Данії винищувачі F-16

Аргентина придбала у Данії 24 винищувачі F-16.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .
El vocero Manuel Adorni ( @madorni ) va confirmar la compra dels avions de combate F-16 y va anunciar que el ministro Luis Petri es reunirà amb el Secretario Adjunto y el Secretario General Adjunto. avanzar en… pic.twitter.com/w8oZR5HVrZ - La Derecha Diario (@laderechadiario) April 16, 2024
За словами офіційного представника уряду, купівля винищувачів коштувала Аргентині 300 млн доларів.
"Вартість контракту становить близько 300 млн доларів, що нижче за ринкову вартість", - заявив на прес-конференції офіційний представник уряду Мануель Адорні.
У той час як адміністрація президента Мілея скорочує витрати в інших урядових установах у рамках зусиль щодо виправлення дисбалансів, від яких страждає економіка.
Раніше ми писали, що до Румунії прибудуть ще три F-16 від Нідерландів для навчання українських пілотів.
До речі, норвезькі ЗМІ повідомили, що країна може передати Україні 22 винищувачі F-16. Серед них є не робітники.
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