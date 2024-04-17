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Аргентина купила у Данії винищувачі F-16

Фото: Аргентина купила у Данії винищувачі F-16 (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Аргентина придбала у Данії 24 винищувачі F-16.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За словами офіційного представника уряду, купівля винищувачів коштувала Аргентині 300 млн доларів.

"Вартість контракту становить близько 300 млн доларів, що нижче за ринкову вартість", - заявив на прес-конференції офіційний представник уряду Мануель Адорні.

У той час як адміністрація президента Мілея скорочує витрати в інших урядових установах у рамках зусиль щодо виправлення дисбалансів, від яких страждає економіка.

F-16 для України

Раніше ми писали, що до Румунії прибудуть ще три F-16 від Нідерландів для навчання українських пілотів.

До речі, норвезькі ЗМІ повідомили, що країна може передати Україні 22 винищувачі F-16. Серед них є не робітники.

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ДаніяАргентинаF-16