Аргентина купила у Данії винищувачі F-16

F-16 для України

Раніше ми писали, що до Румунії прибудуть ще три F-16 від Нідерландів для навчання українських пілотів.

До речі, норвезькі ЗМІ повідомили, що країна може передати Україні 22 винищувачі F-16. Серед них є не робітники.

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