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Аргентина купила у Дании истребители F-16

Фото: Аргентина купила у Дании истребители F-16 (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Аргентина приобрела у Дании 24 истребителя F-16.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам официального представителя правительства, покупка истребителей обошлась Аргентине в 300 млн долларов.

"Стоимость контракта составляет около 300 млн долларов, что ниже рыночной стоимости", - заявил на пресс-конференции официальный представитель правительства Мануэль Адорни.

В то время как администрация президента Милея сокращает расходы в других правительственных учреждениях в рамках усилий по исправлению дисбалансов, от которых страдает экономика.

F-16 для Украины

Ранее мы писали, что в Румынию прибудут еще три F-16 от Нидерландов для обучения украинских пилотов.

К слову, норвежские СМИ сообщили, что страна может передать Украине 22 истребителя F-16. Среди них есть не рабочие.

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ДанияАргентинаF-16