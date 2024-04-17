Аргентина купила у Дании истребители F-16

F-16 для Украины

Ранее мы писали, что в Румынию прибудут еще три F-16 от Нидерландов для обучения украинских пилотов.

К слову, норвежские СМИ сообщили, что страна может передать Украине 22 истребителя F-16. Среди них есть не рабочие.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.