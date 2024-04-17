Аргентина купила у Дании истребители F-16

Аргентина приобрела у Дании 24 истребителя F-16.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По словам официального представителя правительства, покупка истребителей обошлась Аргентине в 300 млн долларов.
"Стоимость контракта составляет около 300 млн долларов, что ниже рыночной стоимости", - заявил на пресс-конференции официальный представитель правительства Мануэль Адорни.
В то время как администрация президента Милея сокращает расходы в других правительственных учреждениях в рамках усилий по исправлению дисбалансов, от которых страдает экономика.
Ранее мы писали, что в Румынию прибудут еще три F-16 от Нидерландов для обучения украинских пилотов.
К слову, норвежские СМИ сообщили, что страна может передать Украине 22 истребителя F-16. Среди них есть не рабочие.
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