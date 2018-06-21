Аргентина - Хорватия: видео голов и обзор матча

Матч Аргентина - Хорватия состоялся 21 июня в Нижнем Новгороде

Матч Аргентина - Хорватия, который прошел в рамках Чемпионата мира по футболу 2018, завершился со счетом 0:3. Видео голов и обзор матча - в материале РБК-Украина.

Поединок между аргентинцами и хорватами - это второй тур группы D. В этом матче фаворитом букмекеров являлась сборная Аргентины. Однако их прогнозы не оправдались, и по итогам матча Хорватия обеспечила себе выход в плей-офф.

В стартовом составе сборной Аргентины на поле вышли Кабальеро, Акунья, Перес, Месси, Агуэро, Меркадо, Тальяфико, Сальвио, Маскерано, Меса, Отаменди

За сборную Хорватии в матче сыграли Ловрен, Ракитич, Брозович, Ребич, Манджукич, Субашич, Вида, Стринич, Модрич, Перишич, Врсалько.

На первых минутах матча у хорватов был хороший момент - Иван Першич попытался забить, но Аргентину спас от забитого гола Вильфредо Кабальеро.

На 13 минуте первого тайма гол чуть не забил Месси, но не удалось.

Первый гол матча был забит во втором тайме хорватами. Аргентинец Вильфредо Кабальеро ошибся с передачей и мяч оказался у ног Анте Ребича, который и забил его в ворота.

На 80 минуте Хорватия забила второй гол, его автором стал Лука Модрич.

А уже через 10 минут Иван ракитич забил третий гол хорватии в ворота Аргентины.

Напомним, что ранее сборная Франции обыграла сборную Перу и обеспечила себе выход в плей-офф.

Кроме того, Дания и Австралия сыграли вничью.