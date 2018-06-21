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ЧМ-2018: Сборные Дании и Австралии сыграли вничью

НовостиЧемпионат мира по футболу 2018    21.06.2018 - 17:05
Фото: Дания - Австралия (twitter.com/FIFAWorldCup)
Фото: Дания - Австралия (twitter.com/FIFAWorldCup)

Голы забили Эриксен и Йединак

Встреча сборных Дании и Австралии в матче второго тура группы С на чемпионате мира-2018 завершилась ничьей - 1:1.

Датчане вышли вперед благодаря голу полузащитника Кристиана Эриксена на 7 минуте матча, но под конец первого тайма Майл Единак с пенальти восстановил равновесие.

После двух сыгранных матчей в группе С у сборной Дании в активе четыре очка, а у австралийцев - один балл.

Матч второго тура между двумя другими командами квартета - Францией и Перу, у которых три и ноль баллов соответственно, пройдет 21 июня в 18:00 по киевскому вперени.

Напомним, сборная Испании с минимальным счетом обыграла Иран в матче ЧМ-2018.

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Теги публикации: Австралия, ЧМ-2018, Дания  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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