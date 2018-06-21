ЧМ-2018: Сборные Дании и Австралии сыграли вничью

Голы забили Эриксен и Йединак

Встреча сборных Дании и Австралии в матче второго тура группы С на чемпионате мира-2018 завершилась ничьей - 1:1.

Датчане вышли вперед благодаря голу полузащитника Кристиана Эриксена на 7 минуте матча, но под конец первого тайма Майл Единак с пенальти восстановил равновесие.

После двух сыгранных матчей в группе С у сборной Дании в активе четыре очка, а у австралийцев - один балл.

Матч второго тура между двумя другими командами квартета - Францией и Перу, у которых три и ноль баллов соответственно, пройдет 21 июня в 18:00 по киевскому вперени.

Напомним, сборная Испании с минимальным счетом обыграла Иран в матче ЧМ-2018.