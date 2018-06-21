Аргентина - Хорватія: відео голів та огляд матчу

Матч Аргентина - Хорватія відбувся 21 червня у Нижньому Новгороді

Матч Аргентина - Хорватія, який пройшов в рамках Чемпіонату світу з футболу 2018, завершився з рахунком 0:3. Відео голів та огляд матчу - в матеріалі РБК-Україна.

Поєдинок між аргентинцями і хорватами - це другий тур групи D. У цьому матчі фаворитом букмекерів була збірна Аргентини. Однак їх прогнози не виправдалися, і за підсумками матчу Хорватія забезпечила собі вихід в плей-офф.

У стартовому складі збірної Аргентини на поле вийшли Кабальєро, Акунья, Перес, Мессі, Агуеро, Меркадо, Тальяфико, Сальвіо, Маскерано, Меса, Отаменді

За збірну Хорватії в матчі зіграли Ловрен, Ракітіч, Брозович, Ребич, Манджукіч, Субашич, Виду, Стрініч, Модріч, Перішич, Врсалько.

На перших хвилинах матчу у хорватів був хороший момент - Іван Першич спробував забити, але Аргентину врятував від забитого гола Вільфредо Кабальєро.

На 13 хвилині першого тайму гол ледь не забив Мессі, але не вдалося.

Перший гол матчу був забитий у другому таймі хорватами. Аргентинець Вільфредо Кабальєро помилився з передачею і м'яч опинився біля ніг Анте Ребича, який і забив його у ворота.

На 80 хвилині Хорватія забила другий гол, його автором став Лука Модріч.

А вже через 10 хвилин Іван ракітіч забив третій гол хорватії у ворота Аргентини.

Нагадаємо, що раніше збірна Франції обіграла збірну Перу і забезпечила собі вихід в плей-офф.

Крім того, Данія та Австралія зіграли внічию.